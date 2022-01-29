Как сообщает источник, Галоян находится в сфере интересов тульского "Арсенала", "Крыльев Советов" и "Ростова". Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в бельгийский "Гент". Кроме того, летом 2021-го полузащитник был на просмотре в ЦСКА, но "армейцы" в итоге не стали предлагать ему контракт.
В нынешнем сезоне Галоян провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с "Велесом" действует до лета 2023-го года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
"Велес" ушел на зимний перерыв в ФНЛ на 10-м месте. В активе московской команды 33 очка в 25 турах.
Источник: Матч ТВ
Источник: полузащитник "Велеса" Галоян интересен "Ростову", "Крыльям" и тульскому "Арсеналу"
Полузащитник "Велеса" Артур Галоян может перебраться в РПЛ.
Фото: ФК "Велес"