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Источник: полузащитник "Велеса" Галоян интересен "Ростову", "Крыльям" и тульскому "Арсеналу"

Полузащитник "Велеса" Артур Галоян может перебраться в РПЛ.
Фото: ФК "Велес"
Как сообщает источник, Галоян находится в сфере интересов тульского "Арсенала", "Крыльев Советов" и "Ростова". Ранее сообщалось, что футболист может перебраться в бельгийский "Гент". Кроме того, летом 2021-го полузащитник был на просмотре в ЦСКА, но "армейцы" в итоге не стали предлагать ему контракт.

В нынешнем сезоне Галоян провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал семь результативных передач. Контракт футболиста с "Велесом" действует до лета 2023-го года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.

"Велес" ушел на зимний перерыв в ФНЛ на 10-м месте. В активе московской команды 33 очка в 25 турах.

Источник: Матч ТВ


Теги: Галоян Велес Ростов Крылья Советов Арсенал Тула Российские трансферы
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