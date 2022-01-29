— Если вы следите за курсом валют, каждый день евро растет на 2 рубля. За полгода мы просто улетели уже в плюс 10 — курс вырос. И это не предел! Может, будет выше 100, — цитирует Салихову "Матч ТВ".
На 30 января 2022 года Центробанк России установил курс евро в размере 87 рублей и 15 копеек. Ровно год назад курс евро оценивался в 92 рубля и 02 копейки.
Напомним, ранее Зарема Салихова высказалась о ситуации с бюджетом "Спартака".
Салихова: дефицит бюджета в "Спартаке" растет на ровном месте
Салихова — о курсе евро: за полгода мы просто улетели уже в плюс 10 — курс вырос. И это не предел
Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о курсе евро.
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