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Валерий Баринов раскритиковал Fan ID

Заслуженный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказал мнение о "паспорте болельщика" (Fan ID).
Фото: Getty Images
— Для себя я решил, что Fan ID оформлять не буду. По-моему, это будет идти во вред футболу. Получается, все делается для того, чтобы болельщики вообще не ходили на стадионы. Мы и так с трудом набираем полные арены, а сейчас так вообще кто ходить-то будет? — цитирует Баринова "РБ Спорт".

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении в стране "паспорта болельщика" (Fan ID). Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

Большинство фанатских объединений клубов РПЛ заявили, что будут бойкотировать встречи команд, если для их посещения потребуется Fan ID. Однако пока нет подтверждения, что Fan ID будут использовать на матчах чемпионата России по футболу.

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Теги: Локомотив Баринов В Fan ID
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