Как сообщает источник, селекционная служба ЦСКА сейчас находится в активном поиске нападающего. При этом клуб не рассматривает российских нападающих, предпочитая легионера. Также отмечается, что Хосе Масиас из "Гвадалахары", интерес к которому ранее приписывали ЦСКА, не находится в сфере интересов "армейцев".
ЦСКА ушел на зимний перерыв в РПЛ на 4-м месте. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков, а отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
Лучшим бомбардиром команды после первой части чемпионата является Антон Заболотный, на счету которого пять забитых мячей в 16 матчах.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА находится в поисках форварда. Клуб не рассматривает россиян
ЦСКА попытается подписать форварда в это трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА