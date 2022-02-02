"Многие иностранные и французские клубы интересовались возможностью трансфера или аренды. Но решающую роль при выборе команды сыграл проект "Локомотива" и штаб. Вилсон — фантастически хороший парень. Он работает изо всех сил и с ним никогда не возникает проблем. Я уверен, что он адаптируется очень быстро", - цитирует Лакруа "РБ Спорт".
О переходе форварда пресс-служба красно зеленых объявила 22 января. Сообщалось, что француз обошелся клубу в 3 млн евро + бонусы. Ранее футболист выступал за "Монако", в составе которого провел 12 матчей и не отличался результативными действиями.
Прошлый сезон 21-летний француз провел в аренде в клубе 3-го французского дивизиона "Бастия-Борго", за который провел 29 встреч и забил 16 мячей.
Команда Маркуса Гиздоля после 18 туров занимает 6-е место в РПЛ. В активе "железнодорожников" 28 очков.
Агент Изидора: проект "Локомотива" сыграл решающую роль при выборе команды
Агент Эмануэль Лакруа, представляющий интересы новичка "Локомотива" Вилсона Изидора, рассказал, почему его клиент выбрал переход в стан "железнодорожников"
Фото: инстаграм Вильсона Изидора