Бояринцев: "Рубин" по итогам сезона не поднимется выше 7 места

Экс-игрок "Рубина" Денис Бояринцев высказался о перспективах казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"
"Рубин" однозначно займёт место в десятке. Итог будет зависеть от результатов пары матчей. "Рубин" — крепкий середняк, в весенней части ничего не изменится. Он займёт 7-10 строчку", - цитирует Бояринцева Metaratings.

По итогам 18 сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными баллами в своем активе.

По итогам сезона-2024/2025 команда Рашида Рахимова заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 45 баллов в 30 встречах.

