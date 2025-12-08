Бояринцев: "Рубин" по итогам сезона не поднимется выше 7 места

"Рубин" однозначно займёт место в десятке. Итог будет зависеть от результатов пары матчей. "Рубин" — крепкий середняк, в весенней части ничего не изменится. Он займёт 7-10 строчку", - цитирует Бояринцева Metaratings.
По итогам 18 сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными баллами в своем активе.
По итогам сезона-2024/2025 команда Рашида Рахимова заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 45 баллов в 30 встречах.
Экс-игрок "Рубина" Денис Бояринцев высказался о перспективах казанского клуба.
