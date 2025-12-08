"Это нормальная футбольная ситуация. Артистов в футболе много. Начиная с величайшего артиста Диего Марадоны. Джон — один из лучших футболистов нашего чемпионата, если не лучший. Это никак не оспаривается. Его футбольное мастерство абсолютно безупречно. Он звезда. По крайней мере, на нашем фоне", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
Вчера, 7 декабря, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги.
На счету Джона Кордобы в текущем сезоне 24 матча в составе "быков" во всех турнирах. Форвард записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач во всех турнирах. Контракт нападающего с южанами рассчитан до конца июня 2027 года, колумбиец выступает за краснодарский клуб с 2021 года.
После 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 40 набранными очками в своем активе.
"Артистов в футболе много". Губерниев - о Кордобе
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в матче 18 тура РПЛ с ЦСКА (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"