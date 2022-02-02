"Работа с Каттани — это большой шанс для меня. Он привлекает меня почти ко всем переговорам. Лука обозначил, что по вратарям решать должен вратарь. Клуб показал мне список, в котором значились несколько фамилий. Из этого списка я выбрал Свинова. Мое мнение сошлось еще с несколькими людьми. Дальше – дело за Ильей", - цитирует Реброва "Чемпионат".
Голкипер официально перебрался из "Факела" в зимнее трансферное окно. Свинов выступал за воронежский клуб с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча, а в 11 играх голкипер оставил свои ворота "сухими". Контракт 21-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до 31 мая 2025 года.
Напомним, "Спартак" сегодня проведет контрольный матч с "Ригой" на тренировочном сборе в ОАЭ. Встреча стартует в 16:00. Свинов не попал в заявку команды.
Ребров: клуб показал список из нескольких вратарей. Из этого списка я выбрал Свинова
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров рассказал, как принималось решение по приобретению голкипера Ильи Свинова.
Фото: ФК "Спартак"