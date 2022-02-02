— Почему Игнатьев не сумел заиграть в "Рубине"? Наверное, уже много об этом сказано, нет смысла обсуждать. Скажу, что главное для любого футболиста, а особенно молодого – найти свою команду, — рассказал Корниленко в интервью Metaratings.
Ранее "Крылья Советов" объявили об аренде 23-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа. В нынешнем сезоне Игнатьев в девяти матчах Российской Премьер-лиги не сумел отметиться результативными действиями.
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Корниленко — об Игнатьеве: главное для любого футболиста, а особенно молодого – найти свою команду
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал неудачи новичка команды Ивана Игнатьева в "Рубине".
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