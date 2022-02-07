Накануне появилась информация, что "Зенит" рассматривает вариант с приобретением Сафонова по окончании текущего сезона.
"Сафонов - это прямая замена Акинфееву. Перспективный, мощный и молодой вратарь. Для "Зенита" это точно будет вратарь номер один. Конечно, "Краснодар" в случае трансфера потребует большую сумму, хотя вратари переходят особо за небольшие деньги. Деньги могут быть заплачены большие, но думаю, что он этого стоит. Если это случится, то со стороны "Зенита" это будет мощнейший трансфер", - приводит слова Стрепетова РБ Спорт.
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 17 матчей, в которых пропустил 16 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 млн евро.
Ранее издание Torcedores сообщило, что "Краснодар" интересуется вратарем "Гремио" Габриэлем Грандо. По данным источника, "быки" ищут замену голкиперу Матвею Сафонову, который летом может сменить клубную прописку.
"Зенит" сейчас готовится к возобновлению сезона в Португалии. Первый официальный матч в 2022 году петербуржцы проведут 17 февраля против "Бетиса" в Лиге Европы.
Стрепетов: за Сафонова Галицкий потребует большую сумму, но он того стоит
Экс-футболист и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов возможный трансфер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в петербургский клуб.
Фото: РПЛ