Яровинский: если бы предложение по Хвиче реально было, мы бы его отпустили

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, почему полузащитник Хвича Кварацхелия так и не покинул клуб.

Фото: ФК "Рубин"





Кварацхелия выступает за "



Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии проявляют несколько европейских клубов, среди которых назывались "Милан", "Боруссия", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Аякс".





"Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Но летом у "Рубина" были официальные предложения только по двум футболистам — Карлу Старфельту и Денису Макарову. А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было", - приводит слова Яровинского Sport24 Кварацхелия выступает за " Рубин " с 2019-го года. Ранее он играл в РПЛ на правах аренды в "Локомотиве". В нынешнем сезоне грузинский полузащитник сыграл в 15 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии проявляют несколько европейских клубов, среди которых назывались "Милан", "Боруссия", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Аякс".