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Тренер "Динамо" - о назначении Фарке в "Краснодар": меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ

Волкан Булут, помощник главного тренера "Динамо" Сандро Шварца, высказался о назначении Даниэля Фарке на пост наставника "Краснодара".
Фото: Global Look Press
Булут отметил, что не удивлен назначением Фарке. По его словам, этот специалист хорошо зарекомендовал себя в "Норвиче".

"Скажу так: меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ. На мой взгляд, работа Шварца в "Динамо" и Тедеско в "Спартаке" открыла дорогу немецким тренерам в Россию. В "Норвиче" Фарке отработал очень хорошо", - сказал Булут.

Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в прошлом месяце. До этого он работал с "Норвичем". Немецкий специалист возглавлял английскую команду в 2017-2021 годах.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Булут Динамо Фарке Краснодар
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