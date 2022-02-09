Булут отметил, что не удивлен назначением Фарке. По его словам, этот специалист хорошо зарекомендовал себя в "Норвиче".
"Скажу так: меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ. На мой взгляд, работа Шварца в "Динамо" и Тедеско в "Спартаке" открыла дорогу немецким тренерам в Россию. В "Норвиче" Фарке отработал очень хорошо", - сказал Булут.
Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в прошлом месяце. До этого он работал с "Норвичем". Немецкий специалист возглавлял английскую команду в 2017-2021 годах.
Источник: Спорт-Экспресс
Тренер "Динамо" - о назначении Фарке в "Краснодар": меня не удивило появление еще одного специалиста из Германии в РПЛ
Волкан Булут, помощник главного тренера "Динамо" Сандро Шварца, высказался о назначении Даниэля Фарке на пост наставника "Краснодара".
Фото: Global Look Press