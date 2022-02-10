Умяров выделил требовательность и эмоциональность главного тренера "Спартака".
"Какое первое впечатление произвел Ваноли? Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав", - сказал Умяров.
Напомним, что итальянский специалист Паоло Ваноли занял пост главного тренера "Спартака" в декабре. До этого команду тренировал португалец Руй Витория, возглавивший "красно-белых" перед началом нынешнего сезона.
Источник: Sport24
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Умяров рассказал, какое впечатление на него произвел новый тренер "Спартака" Ваноли
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился мнением о новом главном тренере команды Паоло Ваноли.
Фото: "Спартак"