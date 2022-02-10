"Слуцкий - легенда здесь. Должен сказать, что Слуцкий - один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в "Норвиче". Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге.
Игру с "Халлом" я тоже помню - команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте. Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен", - сказал Фарке.
Последним местом работы Даниэля Фарке был "Норвич". "Канареек" 45-летний немец возглавлял с 2017 по 2021 год. Немецкий специалист в "Краснодаре" сменил Виктора Гончаренко. Соглашение "быков" с Фарке рассчитано до конца сезона-2023/24. Первый официальный матч Фарке на посту наставника краснодарского клуба проведет 27 февраля. В соперниках у "быков" будет московский "Локомотив", который возглавляет немецкий тренер Маркус Гисдоль.
Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский "Рубин". В текущем сезоне после 18 туров РПЛ казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.
Источник: СЭ
"Слуцкий - легенда". Фарке рассказал о встрече с российским тренером в Чемпионшипе
Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке вспомнил о своей работе в английском "Норвиче" и матче с "Халл Сити" Леонида Слуцкого в сезоне-2017/18.
Фото: ФК "Краснодар"