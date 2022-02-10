"Слуцкий - легенда". Фарке рассказал о встрече с российским тренером в Чемпионшипе

Главный тренер "Краснодара" Даниэль Фарке вспомнил о своей работе в английском "Норвиче" и матче с "Халл Сити" Леонида Слуцкого в сезоне-2017/18.

Фото: ФК "Краснодар"





Игру с "Халлом" я тоже помню - команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте. Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен", - сказал Фарке.



Последним местом работы Даниэля Фарке был "Норвич". "Канареек" 45-летний немец возглавлял с 2017 по 2021 год. Немецкий специалист в "Краснодаре" сменил Виктора Гончаренко. Соглашение "быков" с Фарке рассчитано до конца сезона-2023/24. Первый официальный матч Фарке на посту наставника краснодарского клуба проведет 27 февраля. В соперниках у "быков" будет московский "



Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский "



Источник: "Слуцкий - легенда здесь. Должен сказать, что Слуцкий - один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в "Норвиче". Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге.Игру с "Халлом" я тоже помню - команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 90+6-й минуте. Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен", - сказал Фарке.Последним местом работы Даниэля Фарке был "Норвич". "Канареек" 45-летний немец возглавлял с 2017 по 2021 год. Немецкий специалист в "Краснодаре" сменил Виктора Гончаренко. Соглашение "быков" с Фарке рассчитано до конца сезона-2023/24. Первый официальный матч Фарке на посту наставника краснодарского клуба проведет 27 февраля. В соперниках у "быков" будет московский " Локомотив ", который возглавляет немецкий тренер Маркус Гисдоль.Леонид Слуцкий с декабря 2019 года возглавляет казанский " Рубин ". В текущем сезоне после 18 туров РПЛ казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.Источник: СЭ