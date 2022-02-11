"В "Норвиче" он провел отличную работу. У них были очень сильные для Чемпионшипа футболисты и они смогли выйти в Премьер-лигу. Но для этого турнира уровень игроков оказался недостаточным и они вылетели. Отличный парень, надеюсь, у него все сложится в России. Если у него в распоряжении будут сильные игроки, он сможет сделать "Краснодар" чемпионом", - сказал Реднапп.
Последним местом работы Даниэля Фарке был "Норвич". "Канареек" 45-летний немец возглавлял с 2017 по 2021 год. Немецкий специалист в "Краснодаре" сменил Виктора Гончаренко. Соглашение "быков" с Фарке рассчитано до конца сезона-2023/24. Первый официальный матч Фарке на посту наставника краснодарского клуба проведет 27 февраля. В соперниках у "быков" будет московский "Локомотив", который возглавляет немецкий тренер Маркус Гисдоль.
"Краснодар" занимает 5-е место в таблице Российской Премьер-лиги, "быки" в 18 матчах набрали 29 очков.
Источник: РБ Спорт
Реднапп: если у Фарке будут сильные игроки, он может сделать "Краснодар" чемпионом
Известный английский тренер Гарри Реднапп высказался о перспективах главного тренера "Краснодара" Даниэля Фарке в России.
Фото: ФК "Краснодар"