"Жизнь подсказывает, что количество не влияет на качество. Станет от этого больше игр с высокой напряженностью, матчей, в которых предъявляются более серьезные требования к тренерам, игрокам? У нас очень много проходных матчей даже при нынешней системе", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах большинство клубов РПЛ голосовали за расширение лиги, но оно в итоге не состоялось.
После 18 туров в РПЛ лидирует "Зенит", набравший 38 очков. Он опережает на два зачетных балла "Динамо".
Бышовец - о возможном расширении РПЛ: у нас очень много проходных матчей даже при нынешней системе
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал возможное увеличение числа команд в РПЛ.
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