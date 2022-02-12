По мнению Гунько, на Рассказова выпала несправедливо большая доля критики. Нужно более внимательно смотреть на действия всей команды, приведшие к результативным ошибкам, считает тренер.
"Вот на Колю вылили грязь, и все подхватили. Но подождите, откройте глаза: он правый защитник, до него еще мяч должен дойти. Почему команда не прессингует соперника на его половине поля, в середине, почему партнеры не страхуют? Во всех бедах обвинили Рассказова, а ответы нужно искать не только глядя на последнее действие", - сказал Гунько.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Рассказов принял участие в 13 матчах и сделал одну результативную передачу.
Источник: Матч ТВ
Гунько выступил в защиту футболиста "Спартака" Рассказова
Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Гунько поделился мнением о критике в адрес защитника "красно-белых" Николая Рассказова.
Фото: РИА Новости