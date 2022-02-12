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Рагнар Сигурдссон: Вернблум мог сыграть в защите и центре поля, а в ЦСКА даже был нападающим. Он очень крут

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон высказался об экс-игроке ЦСКА Понтусе Вернблуме, с которым ранее выступал за "Гетеборг".
Фото: Getty Images
По словам Сигурдссона, он не согласен с теми, кто низко оценивает способности Вернблума. Говоря об игровых качествах Понтуса, исландец выделил его способность закрывать разные позиции на поле.

"Я часто слышу, что его карьера сложилась слишком хорошо для его способностей, но я не могу с этим согласиться. Он - универсал, мог сыграть и в защите, и в центре, а в ЦСКА даже был нападающим и забивал голы. Так что, по мне, он очень крут", - сказал Сигурдссон.

Источник: Sport24

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Теги: Сигурдссон Вернблум
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