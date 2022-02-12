— У меня это в крови: мой дедушка был механиком, папа работает до сих пор. Десять завершенных машин и два мотоцикла. Но есть еще автомобили, которые собираются в мастерских — ожидают некоторых деталей.
Привезу ли какую-нибудь в Россию? Нет-нет. Скорее, куплю здесь старый российский автомобиль и отреставрирую его под ретро, — цитирует Лаксальта "СЭ".
29-летний Лаксальт в семи матчах Российской Премьер-лиги нынешнего сезона не отметился результативными действиями. Уругвайский защитник выступает за команду с лета 2021 года, перейдя из "Милана" за 3,5 миллиона евро. Соглашение Лаксальта с "Динамо" истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
"Динамо" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, набрав в 18 матчах 36 очков. Лидером соревнований является "Зенит" из Санкт-Петербурга (38).
Защитник "Динамо" Лаксальт не исключил того, что может приобрести старый российский автомобиль
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт рассказал о своей любви к ретроавтомобилям.
Фото: ФК "Динамо"