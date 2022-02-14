Стрепетов: Лантратов - средний вратарь. Не думаю, что он сделает "Зенит" сильнее

Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" и "Химки" возобновили переговоры по Лантратову. Указывалось, что стороны близки к договоренности о переходе 26-летнего голкипера. В клубах эту информацию опровергли.
"Сложный вопрос, сделает ли Лантратов "Зенит" сильнее. Лантратов - хороший, средний вратарь РПЛ. Не сказал бы, что на данный момент он в чем-то лучших остальных голкиперов, играющих в чемпионате России. Если взять его сейчас, на год, то, наверное, стоит так сделать. Дать ему шанс и посмотреть, как проявит себя в новой команде. Но все-таки летом, думаю, что "Зениту" нужно приобрести голкипера высочайшего уровня", - цитирует Стрепетова РБ Спорт.
Вратарь Илья Лантратов выступает за "Химки" с лета 2019 года. В текущем сезоне 26-летний голкипер провел 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 31 мяч, а в 6 играх оставил свои ворота "сухими". Всего за подмосковный клуб Лантратов сыграл в 67 матчах и пропустил 85 голов. Контракт Лантратова с "Химками" рассчитан до лета 2025 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
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Фото: РПЛ