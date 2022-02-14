"Мы должны быть уверены друг в друге". Глава департамента судейства РФС выступил против полиграфа

Руководитель департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал, как относится к практике использования полиграфа для выявления беспристрастности футбольных арбитров.

Фото: РФС





После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский "



Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.



Напомним, Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС в 2021 году. Предыдущим главой департамента был венгр Виктор Кашшаи. Соглашение РФС с Перейрой рассчитано на два года. Его заместителем стал 57-летний финн Йоуни Хютия. "Если мы говорим о таких вещах, то это плохой сигнал для футбола и для страны. В первую очередь, мы должны быть уверены друг в друге, поэтому я с подобным не согласен. Я хочу верить, что за мое время здесь я не столкнусь с этим", - приводит слова Перейры Sport24 После 18-ти туров Российской Премьер-лиги единоличным лидером таблицы является петербургский " Зенит ". В активе "сине-бело-голубых" 38 очков. На 2 очка от подопечных Семака отстает " Динамо " (36 очков), "бело-голубые" занимают второе место. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко). В зоне стыковых матчей располагаются "Нижний Новгород" (19 очков) и " Ростов " (18 очков). В зоне вылета - " Уфа " (16 очков) и "Химки" (14 очков).Первый тур в 2022 году состоится с 26 по 28 февраля.Напомним, Витор Перейра возглавил департамент судейства РФС в 2021 году. Предыдущим главой департамента был венгр Виктор Кашшаи. Соглашение РФС с Перейрой рассчитано на два года. Его заместителем стал 57-летний финн Йоуни Хютия.