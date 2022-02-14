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Глава департамента судейства Перейра: Кукуян не сдал тест по английскому. Это грустная история для нас

Руководитель департамента судейства РФС Витор Перейра высказался о ситуации с российским арбитром Павлом Кукуяном, не допущенным к обслуживанию международных матчей.
Фото: РПЛ
Перейра сообщил, что Кукуян не получил разрешение работать на международном уровне, поскольку не сдал тест на знание английского языка. Также глава судейского департамента заявил, что при нем подобная ситуация не повторится.

"Он вновь не сдал тест по английскому? Да, это грустная история для нас. К сожалению, он второй раз подряд не сдал тест. Мы потеряли одну позицию в числе претендентов на международные матчи. При мне такого не повторится, потому что я не буду продвигать на европейские матчи, пока не буду уверен, что они полностью готовы коммуницировать на английском", - сказал Перейра.

Напомним, что португалец Витор Перейра занял пост главы департамента судейства РФС в сентябре минувшего года. До этого в данной должности работал венгерский специалист Виктор Кашшаи.

Источник: Матч ТВ


Теги: Перейра Кукуян
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