33-летний Мхитарян не вписывается в трансферную стратегию "Спартака" из-за возраста и большой зарплаты. Кроме того, игроку будет трудно найти место в схеме "3-5-2", которую новый наставник "красно-белых" Паоло Ваноли намерен использовать в качестве основной.
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что "Спартак" заинтересован в услугах Мхитаряна. Указывалось, что представители клуба обсуждали с агентом игрока возможный трансфер.
Отметим, что контракт Мхитаряна с "Ромой" рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" не намерен подписывать Мхитаряна
"Спартак" не собирается подписывать контракт с полузащитником "Ромы" Генрихом Мхитаряном.
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