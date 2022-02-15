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Источник: "Спартак" не намерен подписывать Мхитаряна

"Спартак" не собирается подписывать контракт с полузащитником "Ромы" Генрихом Мхитаряном.
Фото: Getty Images
33-летний Мхитарян не вписывается в трансферную стратегию "Спартака" из-за возраста и большой зарплаты. Кроме того, игроку будет трудно найти место в схеме "3-5-2", которую новый наставник "красно-белых" Паоло Ваноли намерен использовать в качестве основной.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что "Спартак" заинтересован в услугах Мхитаряна. Указывалось, что представители клуба обсуждали с агентом игрока возможный трансфер.

Отметим, что контракт Мхитаряна с "Ромой" рассчитан до конца текущего сезона.

Источник: Metaratings


Теги: Мхитарян Спартак Рома
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