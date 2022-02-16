"Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего", - цитирует Зеленова "СЭ".
Напомним, недавно итальянские СМИ сообщали о том, что "Спартак" контактировал с представителями футболиста о возможном трансфере. Сообщалось, что переход может произойти летом.
В нынешнем сезоне на счету Мхитаряна 31 матч во всех турнирах за "Рому", в которых армянский полузащитник забил три гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро. Контракт 33-летнего футболиста с римским клубом истекает летом этого года.
В "Спартаке" опровергли слухи о переговорах с Мхитаряном
Руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна в московский клуб.
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