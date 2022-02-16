Во время общения особое внимание уделялось вопросу введения паспорта болельщика (Fan ID).
"Встреча была очень продуктивной. Было важно донести до представителей клубов, которые работают с фанатами, свою позицию. Основной посыл такой: закон принят, надо сделать так, чтобы он стал максимально удобным для болельщиков.
Воспринимали как факт и думали над тем, что надо изменить, чтобы болельщикам было комфортно пользоваться паспортом болельщика. Именно такое название мы решили использовать, потому что Fan ID - все-таки рудимент 2018 года", - сказал Хачатурянц.
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.
Источник: Sport24
Глава РПЛ Хачатурянц рассказал, как прошла встреча по Fan ID с представителями болельщиков
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал об итогах встречи с представителями болельщиков клубов РПЛ.
Фото: РФС