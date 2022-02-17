"Первый, это, конечно, 7:1 со "Спартаком". Потом 3:3 с "Челси" и 4:1 с "Динамо". Кстати, футболку с "7:1" на груди, которую выпустили после той игры, не только купил, но и потом гулял в ней в Бразилии во время отпуска", - цитирует Клаудиньо Матч ТВ.
Полузащитник Клаудиньо перешел в "Зенит" в летом прошлого года из "РБ Брагантино" за 12 млн евро. Бразильский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и стал автором 2 результативных передач.
"Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало - в 20:45 мск.
Для "Зенита" это будет первый официальный матч в 2022 году. "Бетис" 13 февраля в гостях победил "Леванте" (4:2) в Ла Лиге.
Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
Клаудиньо: купил футболку с надписью "7:1" на груди и гулял в ней в отпуске в Бразилии
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо назвал топ-3 матча петербуржцев осенью.
Фото: ФК "Зенит"