Контракт Мхитаряна с "Ромой" рассчитан до конца текущего сезона. Полузащитник может перейти в "Динамо" следующим летом как свободный агент, сообщает РБ Спорт.
Отмечается, что "Динамо" будет не единственным претендентом на Мхитаряна. Интерес к игроку проявляет еще один российский клуб, название которого не приводится.
Напомним, что спортивный директор "Динамо" Желько Бувач входил в тренерский штаб дортмундской "Боруссии", когда за команду выступал Мхитарян.
СМИ: "Динамо" намерено подписать Мхитаряна
"Динамо" заинтересовано в подписании контракта с армянским полузащитником "Ромы" Генрихом Мхитаряном.
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