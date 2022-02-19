Сегодня, 19 февраля, "Спартак" обыграл "Шахтер" в контрольном матче на сборах в Турции. Встреча прошла в закрытом режиме.
Ранее стало известно, что по голу в составе "Спартака" забили форвард Шамар Николсон и защитник Николай Рассказов. Как сообщает источник, еще один гол "красно-белых" в прошедшей встрече - на счету нападающего Джордана Ларссона.
Отметим, что 26 февраля "Спартак" проведет первый официальный матч в 2022 году. "Красно-белые" примут ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Источник: Спорт-Экспресс
Гол Рассказова принес "Спартаку" победу в товарищеском матче с карагандинским "Шахтером"
Ларссон забил гол в товарищеском матче "Спартака" с карагандинским "Шахтером"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон забил гол в товарищеском матче с "Шахтером" из Караганды (3:1).
Фото: "СЭ"