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Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе Гбамена в ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе полузащитника Жана-Филиппа Гбамена в московский клуб.
Фото: Getty Images
"Стоит ли его покупать, ведь на этой позиции играет молодой Мухин? Там не только Мухин. Есть еще Обляков, Зайнутдинов, Ахметов. Прежде чем брать в аренду этого футболиста, надо было трудоустроить других игроков, на которых не рассчитывают", - сказал Кузнецов.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с "Эвертоном" переход Гбамена. Ожидается, что "армейцы" возьмут игрока в аренду до конца нынешнего сезона. При этом указывалось, что у ЦСКА не будет права выкупа контракта Гбамена.

Источник: РБ Спорт


Теги: Кузнецов ЦСКА
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