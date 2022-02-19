"Стоит ли его покупать, ведь на этой позиции играет молодой Мухин? Там не только Мухин. Есть еще Обляков, Зайнутдинов, Ахметов. Прежде чем брать в аренду этого футболиста, надо было трудоустроить других игроков, на которых не рассчитывают", - сказал Кузнецов.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с "Эвертоном" переход Гбамена. Ожидается, что "армейцы" возьмут игрока в аренду до конца нынешнего сезона. При этом указывалось, что у ЦСКА не будет права выкупа контракта Гбамена.
Источник: РБ Спорт
Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию о возможном переходе Гбамена в ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном переходе полузащитника Жана-Филиппа Гбамена в московский клуб.
Фото: Getty Images