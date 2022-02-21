"Как на меня вышел "Локомотив"? Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи. Говорили, что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в "Локомотив".
Рангника раньше не знал. Он еще во время звонка спрашивает: "Ты же знаешь, кто я такой?" Я кивнул головой, а уже после созвона погуглил!" - сказал Мампасси.
Напомним, в декабре прошлого года "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником сроком на 5 лет. Мампасси будет выступать за "Локо" под 18-м номером.
"Локомотив" в таблице РПЛ занимает 6-е место. В воскресенье, 27 февраля, подопечные Гисдоля проведут первый официальный матч в 2022 году - в гостях "Локо" сыграет против "Краснодара". Начало матча - в 17:00 мск.
С июля 2021 года Рангник был руководителем по спорту и развитию "Локомотива". В ноябре прошлого года немец возглавил "Манчестер Юнайтед". Английский клуб он будет тренировать до конца сезона.
Источник: "СЭ"
Мампасси: Рангник во время звонка спросил: "Ты же знаешь, кто я такой?" Я кивнул, а потом уже погуглил
Новичок "Локомотива" Марк Мампасси рассказал, почему решил перейти в московский клуб.
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