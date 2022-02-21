В пресс-службе "Локо" сообщили, что у Мампасси есть российский паспорт.
"У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером", - заявили в пресс-службе "Локомотива".
Напомним, что Мампасси, также имеющий украинское гражданство, перешел в "Локомотив" из донецкого "Шахтера". О трансфере было объявлено в декабре минувшего года. 18-летний футболист заключил с "Локо" контракт, рассчитанный на пять лет.
Источник: Sport24
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Украинский защитник "Локо" Мампасси не будет считаться легионером в чемпионате России
Защитник "Локомотива" Марк Мампасси не будет считаться легионером в российской Премьер-Лиге.
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