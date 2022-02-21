Колосков отметил, что будет очень рад, если Мхитарян пополнит состав "Динамо". По словам почетного президента РФС, Генрих способен еще несколько лет играть на высоком уровне.
"Хотелось бы видеть такого футболиста, как Мхитарян, в чемпионате России. <...> У него еще есть потенциал на несколько лет. Если Мхитарян не усилит наш чемпионат, то, как минимум, будет способствовать техничной игре. Я буду очень рад, если он окажется в составе "Динамо", - сказал Колосков.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" может предложить Мхитаряну контракт следующим летом. Контракт 33-летнего игрока с "Ромой" рассчитан до конца текущего сезона.
Источник: РБ Спорт
Колосков: я буду очень рад, если Мхитарян перейдет в "Динамо"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе полузащитника "Ромы" Генриха Мхитаряна в "Динамо".
Фото: Sportbox