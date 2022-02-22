"Комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Особенно комична часть о Мозесе, которого мы вели с января 2020 года, когда игрок вернулся из аренды из "Фенербахче" в "Интер" (Мозес никогда не принадлежал "Интеру". Он вернулся в "Челси" из аренды в "Фенербахче", а позже уехал в аренду в "Интер" - прим.).
Эффективному менеджеру пора начать писать книги – лучше всего в жанре фэнтези или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир",- цитирует Салихову "СЭ".
Ранее сегодня Газизов дал интервью, в котором ответил на многие претензии по его работе в "Спартаке". В частности, Газизов опроверг слова Заремы о том, что она посоветовала ему подписать Мозеса в "Спартак".
Напомним, Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" в июле 2020-го. В итоге он проработал на посту около полугода - до декабря. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал ранее.
В январе Газизов представил в суде расписку, согласно которой Леонид Федун должен передать ему часть акций "Спартака". Вместе с тем Газизов требует восстановить его в должности и выплатить ему задолженность, которая осталась после его ухода из клуба.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на 9-м месте. В активе красно-белых 23 набранных очка. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и "Легией".
Зарема - о Газизове: комментировать сказки дядюшки Шамиля не хочу. Ему нужно писать книги - настоящий инфобашкир
Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на интервью бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
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