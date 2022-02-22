Ранее Джонсон заявил, что считает неприемлемым проведение футбольных турниров в России. Так он отреагировал на обострение отношений между Россией и Украиной.
Иванов в своем комментарии заявил, что не понимает подобных заявлений. Президент "Урала" призвал не смешивать политические дела с футболом.
"У нас и страна, и Санкт-Петербург готовились к финалу Лиги чемпионов. Я не понимаю этих политиков. Проводите финал Лиги чемпионов без политики, пожалуйста. Разбирайтесь сами в своих проблемах. Я считаю, что это неправильно. Я за футбол!" - сказал Иванов.
Напомним, что финал нынешнего розыгрыша ЛЧ должен пройти на петербургской "Газпром Арене" 28 мая.
Источник: РБ Спорт
Борис Джонсон - о финале Лиги чемпионов в Петербурге: нет шансов на то, что в России будут проводить футбольные турниры
Президент "Урала" отреагировал на призыв Бориса Джонсона лишить Россию права проведения финала Лиги чемпионов
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона лишить Санкт-Петербург права проведения финала Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images