Газизов отметил, что хотел бы видеть Кокорина в составе "Уфы". При этом на данный момент переход игрока нереален, заявил менеджер.
"Кокорин в "Уфе" сейчас - это нереально. Если разорвет контракт с "Фиорентиной"? Скажу так - я бы очень хотел видеть его у нас", - заявил Газизов.
Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в январе 2021 года. В нынешнем розыгрыше Серии А 30-летний нападающий поучаствовал в пяти матчах и не отметился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Кокорин не уйдет из "Фиорентины" до конца сезона
Газизов: сейчас переход Кокорина в "Уфу" - это нереально, но я бы очень хотел видеть его у нас
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о потенциальном трансфере форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в уфимский клуб.
Фото: "Уфа"