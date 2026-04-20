Матчи Скрыть

В "Локомотиве" высказались о присутствии своего игрока на вечеринке с алкоголем

Пресс-служба "Локомотива" прокомментировала информацию о присутствии Максима Ненахова на вечеринке в день матча команды с "Оренбургом".
Фото: ФК "Локомотив"
В пресс-службе заявили, что клуб не сомневается в профессиональных качествах футболиста.

"Максим Ненахов имеет право в свое свободное время прийти на встречу с одноклассниками. При этом в чем-то, порочащим образ футболиста "Локомотива", он замечен не был. Клуб не сомневается в профессиональных качествах Максима", - передает слова пресс-службы "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Максим Ненахов присутствовал на вечеринке с алкоголем и кальяном в день матча "Локомотива" с "Оренбургом". Игрок не вошел в заявку на встречу из-за повреждения.

Российский футболист выступает в составе "железнодорожников" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 25 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится