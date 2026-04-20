В "Локомотиве" высказались о присутствии своего игрока на вечеринке с алкоголем

Фото: ФК "Локомотив"

"Максим Ненахов имеет право в свое свободное время прийти на встречу с одноклассниками. При этом в чем-то, порочащим образ футболиста " Локомотива ", он замечен не был. Клуб не сомневается в профессиональных качествах Максима", - передает слова пресс-службы "Матч ТВ"

В пресс-службе заявили, что клуб не сомневается в профессиональных качествах футболиста.Ранее в СМИ появилась информация, что Максим Ненахов присутствовал на вечеринке с алкоголем и кальяном в день матча "Локомотива" с "Оренбургом". Игрок не вошел в заявку на встречу из-за повреждения.Российский футболист выступает в составе "железнодорожников" с конца июля 2021 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 25 матчей и отдал 1 голевую передачу.