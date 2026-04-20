Титов: "Зенит" как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит

"Зениту" это чемпионство нужно. "Зенит" как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит.
Думаю, что после ничьей "Краснодара" с "Балтикой" процентов на 90 "Зенит" будет чемпионом, то есть такое преимущество "Зенит" уже не упустит", – сказал Титов.
По итогам минувшего 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" потерял дома очки в матче с "Балтикой" (2:2) и упустил лидерство в турнирной таблице. Отставание действующего чемпиона России, занимающего второе место в турнирной таблице, от "Зенита" составляет одно очко.
Напомним, до окончания текущего розыгрыша чемпионата командам осталось провести по 5 матчей.
