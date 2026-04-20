Матчи Скрыть

Титов: "Зенит" как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит

Бывший футболист "Спартака" Егор Титов оценил шансы "Зенита" на возвращение чемпионского титула по итогам этого сезона.
Фото: ФК "Зенит"
"Зениту" это чемпионство нужно. "Зенит" как алабай, который вцепился в свою жертву и уже не отпустит.

Думаю, что после ничьей "Краснодара" с "Балтикой" процентов на 90 "Зенит" будет чемпионом, то есть такое преимущество "Зенит" уже не упустит", – сказал Титов.

По итогам минувшего 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" потерял дома очки в матче с "Балтикой" (2:2) и упустил лидерство в турнирной таблице. Отставание действующего чемпиона России, занимающего второе место в турнирной таблице, от "Зенита" составляет одно очко.

Напомним, до окончания текущего розыгрыша чемпионата командам осталось провести по 5 матчей.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится