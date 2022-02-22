"Мы всегда строили команду на перспективу, с учётом роста. А если футболист уже определился с будущим, то, наверное, и ему самому, и клубу психологически легче, когда все точки расставлены, есть понимание дальнейшего пути. То, что он сейчас перешёл в "Спартак" – это для всех нормальный вариант", - цитирует Осинькина "Metaratings".
Напомним, первоначально Чернов должен был перебраться в "Спартак" летом, когда завершался его контракт с самарцами, но в итоге клубам удалось договориться о его трансфере уже этой зимой. В обратном направлении "Спартак" отправил Илью Гапонова, который присоединился к "Крыльям" на правах аренды.
В нынешнем сезоне Чернов сыграл 16 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,7 млн евро.Чернов является воспитанником ЦСКА. Он успел сыграть за "армейцев" 20 матчей до того, как присоединился к "Крыльям Советов" в 2019-м году.
Осинькин: то, что Чернов ушел в "Спартак" сейчас – это нормальный вариант для всех
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал уход защитника Никиты Чернова в "Спартак".
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