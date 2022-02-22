"Гранада" не обращалась в "Зенит" по поводу Оздоева", - приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Напомним, сегодня появилась информация, что Оздоев зимой мог перебраться в "Гранаду", но стороны не договорились по условиям личного контракта. Контракт полузащитника "Зенита" истекает уже летом этого года, поэтому сейчас он может вести переговоры о будущем переходе с другими клубами.
Оздоев выступает за "Зенит" с 2018-го года. В этом сезоне на счету Оздоева шесть матчей, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 4 млн евро. Ранее он выступал за "Рубин", "Ахмат" и "Локомотив".
Медведев: "Гранада" не обращалась в "Зенит" по Оздоеву
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе "Гранады" к полузащитнику питерцев Магомеду Оздоеву.
Фото: ФК "Зенит"