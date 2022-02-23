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Терюшков: "Химки" договорились с Юраном, он возглавит команду

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб договорился о сотрудничестве с Сергеем Юраном.
Фото: "СКА-Хабаровск"
По словам Терюшкова, Юран займет пост главного тренера "Химок". Член наблюдательного совета подмосковного клуба также объяснил, почему был сделан выбор в пользу этого специалиста.

"С Юраном договорились о том, что он возглавляет команду. Возвращается в "Химки". <...> Сейчас команда собрана из хороших специалистов, но нам не хватает некого сплочения, эмоций. Сергей Николаевич как раз может своей харизмой полностью этот пробел закрыть", - сказал Терюшков.

Напомним, накануне "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Игорем Черевченко, занимавшим пост главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Источник: Чемпионат


Теги: Терюшков Химки Юран
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