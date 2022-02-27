"Сейчас в Чехии катастрофическая атмосфера, это очень плохо. С российской сборной играть действительно не хотят. Это очень больно. Для меня это очень тяжело, потому что я знаю, что обычные русские люди — хорошие. Мне очень жаль, что все так повернулось", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Напомним, сегодня сборная Чехии официально объявила об отказе играть со сборной России возможный стыковой матч за право участвовать на ЧМ-2022. Ранее с подобными заявлениями также выступили сборные Польши и Швеции.
Россия должна была сыграть в полуфинале стыков против Польши 24 марта в Москве. Если бы российская сборная одержала победу, то ее следующим соперником бы стал победитель пары Швеция - Чехия.
Властимил Петржела с 2003 по 2006 год возглавлял питерский "Зенит". Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России в 2003-м году.
Петржела: для меня это очень тяжело, потому что я знаю, что обычные русские люди — хорошие
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об отказе сборной Чехии играть с Россией возможный стыковой матч к ЧМ-2022.
Фото: ФК "Зенит"