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Президент "Урала": рост курса евро отразится на всех командах РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с ростом курса евро.
Фото: РПЛ
24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины. Мировая общественность ввела санкции против российской экономики.

"Думаю, что рост курса евро отразится на всех командах, не только на "Урале". Сейчас будем смотреть на развитие ситуации. Мы платим футболистам зарплату в рублях, а не в евро", - цитирует Иванова РБ Спорт.

"Урал" в субботу, 26 февраля, провел первый официальный матч в 2022 году. Подопечные Шалимова в гостях проиграли "Нижнему Новгороду" (0:1). На данный момент "шмели" занимают 12-е место в таблице Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 очков.

Следующий свой матч екатеринбургский клуб проведет 7 марта. В гостях "Урал" должен сыграть против "Краснодара". Отметим, что матч "Краснодара" в этом туре был перенесен.


Теги: Урал Иванов Г
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