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Агент: Малком и Клаудиньо не будут расторгать контракты с "Зенитом". Они останутся в России

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо заявил, что его клиенты продолжат выступать за клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Будут ли Малком и Клаудиньо расторгать контракты из-за политической ситуации? Нет, они останутся в России", - цитирует Гарсию Sport24.

Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 22 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.

Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 20 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил девять голов и отдал два ассиста


Теги: Малком Клаудиньо Зенит
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