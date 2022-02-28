"Будут ли Малком и Клаудиньо расторгать контракты из-за политической ситуации? Нет, они останутся в России", - цитирует Гарсию Sport24.
Малком выступает за "Зенит" с лета 2019-го года, когда перебрался из "Барселоны" за сумму порядка 40 млн евро. В нынешнем сезоне на счету бразильца 22 матча во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Контракт Малкома с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года.
Клаудиньо перешел в "Зенит" в августе прошлого года из бразильского "РБ Брагантино". У него в активе 20 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил девять голов и отдал два ассиста
Агент: Малком и Клаудиньо не будут расторгать контракты с "Зенитом". Они останутся в России
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо заявил, что его клиенты продолжат выступать за клуб.
Фото: ФК "Зенит"