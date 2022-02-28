Сегодня бело-голубые объявили об уходе из клуба помощника главного тренера "Динамо" Андрея Воронина. А накануне появилась информация, что защитник столичной команды Иван Ордец покинул Россию.
"В связи с многочисленными запросами СМИ информируем, что все игроки "Динамо" находятся в Москве", - сообщили в пресс-службе бело-голубых.
"Динамо" в таблице РПЛ располагается на 2-м месте, набрав в 19 матчах 39 очков. Сегодня подопечные Сандро Шварца сыграют против "Нижнего Новгорода" в рамках 1/8 финала Кубка России. Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 20:00 мск.
В субботу, 26 февраля, "Динамо" обыграло "Химки" в гостевом матче 19-го тура РПЛ (3:0).
Источник: РИА Новости
Все футболисты "Динамо" находятся в Москве
Пресс-служба "Динамо" заявила, что все игроки столичного клуба находятся в Москве.
Фото: ФК "Динамо"