— Может ли Хуниор разорвать контракт с "Краснодаром" и покинуть Россию? Я бы предпочел не говорить об этом сейчас. На данный момент он игрок "Краснодара", — приводит слова Сератти Sport24.
29-летний Алонсо перешёл в российскую команду из "Атлетико Минейро" в зимнее трансферное окно за восемь миллионов евро. Парагвайский защитник подписал контракт с "Краснодаром" до 2025 года.
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Агент защитника Алонсо: на данный момент он игрок "Краснодара"
Диего Сератти, агент защитника "Краснодара" Хуниора Алонсо, рассказал о возможности футболиста покинуть клуб.
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