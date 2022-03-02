Об этом сообщил президент "Урала" Григорий Иванов.
Напомним, 22-й тур Российской Премьер-лиги был перенесен в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022. Большинство клубов проголосовали за проведение этого тура чемпионата России 3-5 мая. Но в понедельник, 28 февраля, УЕФА и ФИФА отстранили от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок российские клубы и сборные.
"Решение о переносе уже было принято, хотя совещание еще продолжается. Будем играть в те же числа. Мы с "Химками" играем 19-го числа", - сказал Иванов.
7 марта должен состояться матч 20-го тура Российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Урал". Стартовый свисток в этой игре должен прозвучать в 14:00 мск.
"Урал" в субботу, 26 февраля, провел первый официальный матч в 2022 году - в гостях екатеринбуржцы проиграли "Нижнему Новгороду" (0:1). На данный момент "Урал" занимает 12-е место в таблице, имея в своем активе 19 очков.
Источник: Матч ТВ
Президент "Урала": РПЛ приняла решение о возвращении 22-го тура на 19-20 марта
Общее собрание Российской премьер-лиги приняло решение о возвращении 22-го тура на 19–20 марта.
Фото: ТАСС