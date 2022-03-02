Федерации футбола Германии требует от местного специалиста ухода из российского "Динамо". Сам Сандро Шварц хочет остаться в команде.
Напомним, ранее Российскую Премьер-Лигу покинули два немецких специалиста. Из "Локомотива" ушёл Маркус Гисдоль, а из "Краснодара" — Даниэль Фарке.
Шварц возглавил "Динамо" в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне команда под его руководством идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России с 39 очками.
Источник: Sport24.
Источник: немецкая федерация футбола требует Шварца уйти из "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц подвергается давлению со стороны немецкой федерации футбола.
Фото: Getty Images