— Обращался ли кто-то, кроме Ракицкого, с просьбой расторгнуть контракт с клубом? Нет, — цитирует Медведева Sport24.
Напомним, сегодня, 2 марта, 32-летний Ракицкий попросил клуб освободить его досрочно от контракта, который истекал в конце сезона. Украинский футболист выступал за команду с февраля 2019 года.
Официально: Ракицкий и "Зенит" расторгли контракт
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Игроки "Зенита" не обращались в клуб с целью разорвать контракт
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что кроме защитника Ярослава Ракицкого никто не обращался в клуб с целью разорвать контракт.
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