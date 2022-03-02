Ранее появилась информация, что все легионеры "Краснодара" приняли решение уйти из команды. Сообщалось, что к этому решению, по данным источника, их подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк.
"Клуб отпустил иностранцев до дальнейшего уведомления. Контракты не расторгнуты", - сказал агент.
Сегодня с поста главного тренера "Краснодара" ушел немецкий специалист Даниэль Фарке. Вместе с ним "быков" покинул и весь его тренерский штаб. Под руководством Фарке "Краснодар" не провел ни одного официального матча. Игра 19-го тура РПЛ с "Локомотивом" была перенесена.
Источник: РБ Спорт
Источник: все легионеры "Краснодара" покинули клуб
Агент Кайо: "Краснодар" отпустил всех легионеров, контракты не расторгнуты
Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, рассказал, что клуб отпустил всех легионеров без разрыва контрактов.
Фото: РПЛ