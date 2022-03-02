Агент Кайо: "Краснодар" отпустил всех легионеров, контракты не расторгнуты

Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, рассказал, что клуб отпустил всех легионеров без разрыва контрактов.

Фото: РПЛ





"Клуб отпустил иностранцев до дальнейшего уведомления. Контракты не расторгнуты", - сказал агент.



Сегодня с поста главного тренера "Краснодара" ушел немецкий специалист Даниэль Фарке. Вместе с ним "быков" покинул и весь его тренерский штаб. Под руководством Фарке "



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Источник: все легионеры "Краснодара" покинули клуб Ранее появилась информация, что все легионеры "Краснодара" приняли решение уйти из команды. Сообщалось, что к этому решению, по данным источника, их подговорил польский полузащитник Гжегож Крыховяк."Клуб отпустил иностранцев до дальнейшего уведомления. Контракты не расторгнуты", - сказал агент.Сегодня с поста главного тренера "Краснодара" ушел немецкий специалист Даниэль Фарке. Вместе с ним "быков" покинул и весь его тренерский штаб. Под руководством Фарке " Краснодар " не провел ни одного официального матча. Игра 19-го тура РПЛ с " Локомотивом " была перенесена.Источник: РБ Спорт