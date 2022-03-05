- Думаю, в дерби фаворитов нет. "Динамо" набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со "Спартаком" - это немного другое, дерби нужно выносить за рамки. Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество, - передает слова Хохлова "Чемпионат".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" пройдет в Москве 6 марта и должен начаться в 19:00 по московскому времени. Бело-голубые с 39 очками в 19 матчах занимают вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка. В активе красно-белых 23 очка и они находятся на девятом месте. В 19 туре "Спартак" также проводил дерби и уступил ЦСКА со счетом 0:2.
Хохлов о матче "Динамо" - "Спартак": в дерби фаворитов нет, его нужно выносить за рамки
Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказал мнение о матче своей бывшей команды со "Спартаком" в рамках 20 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости