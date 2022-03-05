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Олимп-Долгопрудный
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Спартак-2Не начат
Акрон
14:00
ВелесНе начат
Текстильщик
14:00
АланияНе начат
Металлург Лп
15:00
ТорпедоНе начат
Нефтехимик
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ОренбургНе начат
Факел
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КАМАЗНе начат
Кубань
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Волгарь
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Кадис
16:00
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Эльче
18:15
БарселонаНе начат
П1 7.8X 5П2 1.4
Сельта
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.78X 3.55П2 5
Бетис
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.42

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Дженоа
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ЭмполиНе начат
П1 2.6X 3.35П2 2.8
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17:00
ВеронаНе начат
П1 2.05X 3.65П2 3.6
Венеция
17:00
СассуолоНе начат
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ТориноНе начат
П1 2.95X 3.1П2 2.65
Ювентус
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П1 1.27X 6П2 12
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Кёльн
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Сент-Этьен
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Нант
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МонпельеНе начат
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Бордо
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ТруаНе начат
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Ренн
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АнжеНе начат
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Хохлов о матче "Динамо" - "Спартак": в дерби фаворитов нет, его нужно выносить за рамки

Экс-главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов высказал мнение о матче своей бывшей команды со "Спартаком" в рамках 20 тура РПЛ.
Фото: РИА Новости
- Думаю, в дерби фаворитов нет. "Динамо" набрало ход, продолжает хорошо играть. Но матч со "Спартаком" - это немного другое, дерби нужно выносить за рамки. Очень многое будет зависеть от настроя команд: кто лучше настроится на матч, тот и будет иметь преимущество, - передает слова Хохлова "Чемпионат".

Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" пройдет в Москве 6 марта и должен начаться в 19:00 по московскому времени. Бело-голубые с 39 очками в 19 матчах занимают вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 очка. В активе красно-белых 23 очка и они находятся на девятом месте. В 19 туре "Спартак" также проводил дерби и уступил ЦСКА со счетом 0:2.


Теги: Динамо Спартак Хохлов
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